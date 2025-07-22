Afyonkarahisar'da sürekli kaza riski oluşturan geyik, hayvanat bahçesinin yeni üyesi oldu

Afyonkarahisar'da, yiyecek aramak için sürekli kara yoluna inen ve insanlara da alışan kızıl geyik, trafik kazalarına neden olmaması için misafir edildiği hayvanat bahçesinde ilgi görüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sık sık Afyonkarahisar-Ankara kara yoluna inen geyiğin, trafik kazası riski oluşturmaması için çalışma yaptı.

Uzman ekiplerce bölgede yakalanan erkek geyik, geçici olarak Sandıklı ilçesindeki belediyeye ait hayvanat bahçesine getirildi.

Dişi bir geyiğin yanına yerleştirilen geyiğin bakımları, tesisin veteriner hekimi ve iki personel tarafından özenle yapılıyor.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Ömer Yılmaz, AA muhabirine, kısa süre önce gelen geyiğin bakımlarının eksiksiz yapıldığını dile getirdi.

Geniş bir alan tahsis edilen geyiğin dişi bir geyikle yaşamaya başladığını aktaran Yılmaz, "Yaşam alanında yemliği, suluğu, barınma alanı, her şey mevcut. Buraya da en kısa sürede adapte olacağını düşünüyoruz. Geyiğimiz insanlara alışkın. Gayet uysal, yanına girebiliyoruz, onu sevebiliyoruz. Hiçbir şekilde zarar vermiyor. Sağlık durumu da gayet iyi, hiçbir sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.