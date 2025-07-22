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        Afyonkarahisar'da sürekli kaza riski oluşturan geyik, hayvanat bahçesinin yeni üyesi oldu

        Afyonkarahisar'da, yiyecek aramak için sürekli kara yoluna inen ve insanlara da alışan kızıl geyik, trafik kazalarına neden olmaması için misafir edildiği hayvanat bahçesinde ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:21 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:20
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        Afyonkarahisar'da sürekli kaza riski oluşturan geyik, hayvanat bahçesinin yeni üyesi oldu
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        Afyonkarahisar'da, yiyecek aramak için sürekli kara yoluna inen ve insanlara da alışan kızıl geyik, trafik kazalarına neden olmaması için misafir edildiği hayvanat bahçesinde ilgi görüyor.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sık sık Afyonkarahisar-Ankara kara yoluna inen geyiğin, trafik kazası riski oluşturmaması için çalışma yaptı.

        Uzman ekiplerce bölgede yakalanan erkek geyik, geçici olarak Sandıklı ilçesindeki belediyeye ait hayvanat bahçesine getirildi.

        Dişi bir geyiğin yanına yerleştirilen geyiğin bakımları, tesisin veteriner hekimi ve iki personel tarafından özenle yapılıyor.

        Hayvanat Bahçesi Müdürü Ömer Yılmaz, AA muhabirine, kısa süre önce gelen geyiğin bakımlarının eksiksiz yapıldığını dile getirdi.

        Geniş bir alan tahsis edilen geyiğin dişi bir geyikle yaşamaya başladığını aktaran Yılmaz, "Yaşam alanında yemliği, suluğu, barınma alanı, her şey mevcut. Buraya da en kısa sürede adapte olacağını düşünüyoruz. Geyiğimiz insanlara alışkın. Gayet uysal, yanına girebiliyoruz, onu sevebiliyoruz. Hiçbir şekilde zarar vermiyor. Sağlık durumu da gayet iyi, hiçbir sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

        - "Hayvanat bahçemizin maskotu haline geldi"

        Veteriner hekim Güner Geymen ise hayvanat bahçesinin yeni üyesi olan geyiği geçici olarak misafir ettiklerini kaydetti.

        Geymen, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün geyiği doğal yaşam alanına yeniden kavuşturmayı hedeflediğini belirtti.

        Geyiğin sağlık kontrollerini, bakımlarını ve beslemesini en iyi şekilde yaptıklarını dile getiren Geymen, "Hayvanın sağlık durumu gayet iyi. Kısa bir süre önce gelmesine rağmen hayvanat bahçemizin maskotu haline geldi. Çok sayıda insan geyiğimizi görmek için hayvanat bahçemize geliyor." diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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