Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Afyonkarahisar'da "gönüllü hasat" etkinliğine katıldı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Afyonkarahisar'da haşhaş tarlasında gönüllü hasat etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Afyonkarahisar'da "gönüllü hasat" etkinliğine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Afyonkarahisar'da haşhaş tarlasında gönüllü hasat etkinliğine katıldı.

        Efendioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çıkrık beldesindeki bir haşhaş tarlasında düzenlenen "Gönüllü Hasat" etkinliğinde, Türkiye'nin dört bir yanında, o yöreye ait olan tarım mahsullerinin hasadına gençlerin de katılmasını sağlayarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

        Bu kapsamında hasat etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren Efendioğlu, şöyle konuştu:

        "Bu faaliyetlerdeki amacımız, toprakla ve tarımla buluşmak, kendi içinde yaşadığınız şehrin tarımıyla bir araya gelmeniz ve orada yetiştirilen ürünleri ve tarım hasadını anlamanızdır. Bir yandan da ülkemizdeki genel olarak tarım alanında yürütülen çalışmalara ilişkin farkındalık sahibi olmanızdır. Bu çalışmanın öncüsü ise Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'tır. Biz de bu çalışmayı Türkiye'nin dört bir yanında yürütmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz."

        - "Tarım ve hayvancılıkta öncü bir şehiriz"

        Efendioğlu, bugün Afyonkarahisar'ın en özel tarım ürünlerinden haşhaşın hasadı için bir araya geldiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da Türkiye genelinde yapılan hasat etkinliğini Afyonkarahisar'da haşhaş ile birlikte yaptıklarını dile getirdi.

        Gençlerin hayatın ve tarımın içerisinde olduğunu anlatan Yiğitbaşı, "Stratejik bir alan olan tarımın içinde olmak hepimiz için çok önemli. Afyonkarahisar elbette kırsalı çok büyük ve geniş bir il. Tarım ve hayvancılığın pek çok alanında da Türkiye'de öncü bir şehiriz. Dolayısıyla bizim öğrencilerimiz ve gençlerimizin bu üretimin bir parçası olması ailelerine ve büyüklerine destek olması gerçekten değerli." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Yiğitbaşı ve Efendioğlu, etkinliğe katılan gençlerle tarlada haşhaş hasadı yaptı.

        Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Çıkrık Belediye Başkanı İbrahim Çetinaktı, Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş, kurum personeli ve gençler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        Streç filme sarılı halde bulundu!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        34 yolcuyla köprüde sıkıştı!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        Haftada 4 gün! Çalışanların stresi azaldı, performansı arttı
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Samsun'da yaşandı! Korku dolu dakikalar!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Dünya bu yaz daha hızlı dönüyor
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        O kazlara 'ev hapsi'
        O kazlara 'ev hapsi'
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da sürekli kaza riski oluşturan geyik, hayvanat bahçesinin y...
        Afyonkarahisar'da sürekli kaza riski oluşturan geyik, hayvanat bahçesinin y...
        Karamık Karacaören Belediye Başkanı Kasap, trafik kazasında yaralandı
        Karamık Karacaören Belediye Başkanı Kasap, trafik kazasında yaralandı
        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Kuruma riski altındaki gölün 'dert ortağı', allı turnalar
        Kuruma riski altındaki gölün 'dert ortağı', allı turnalar
        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü