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        Kuruma riski altındaki gölün 'dert ortağı', allı turnalar

        AFYONKARAHİSAR'da kuraklık nedeniyle yüzey alanı yüzde 90 azalan, derinliği 21 metreden 50 santimetreye kadar düşen Eber Gölü'nde konaklayan flamingolar, dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:05
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        Kuruma riski altındaki gölün 'dert ortağı', allı turnalar
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        AFYONKARAHİSAR'da kuraklık nedeniyle yüzey alanı yüzde 90 azalan, derinliği 21 metreden 50 santimetreye kadar düşen Eber Gölü'nde konaklayan flamingolar, dron ile görüntülendi. Anadolu'da 'allı turna' olarak adlandırılan ve konu oldukları türkülerde hasret, özlem ve dert ortağı olarak sembolleştirilen flamingoların misafirlikleri, sonbaharda sona erecek.

        Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri arasında geçmişte 125 kilometrekare alana sahip olan Eber Gölü'nün yüzeyi, kuraklık nedeniyle yaklaşık 12 kilometrekareye düştü. Geçmişte 21 metre olan derinlik, kuraklık nedeniyle şu an en derin yerde 50 santimetreye kadar azaldı. Kurumadan dolayı göl ve çevresindeki Eber sarısı başta olmak üzere 56'sı endemik tür olan 330 bitki ile Anadolu su kurbağası, benekli kaplumbağa ile sazlık kedisinin nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

        YÜZLERCE YÜZEN ADA YOK OLDU

        Genişlik bakımından geçmişte Türkiye'nin en büyük 12'nci gölü olarak anılan gölde, yüzlerce yüzen ada kuraklık nedeniyle yok oldu. Bölge halkının 'kopak' adını verdiği kalınlaşan kamış köklerinin topraktan ayrılarak üzerine zamanla rüzgarın etkisiyle toprak birikmesiyle meydana gelen adalar, su seviyesinin azalmasıyla zeminle birleşti.

        KARADA KALAN TEKNEDE ÇALI ÇIKTI

        Kuraklık nedeniyle yüzey alanı yaklaşık yüzde 90 azalan gölde, birkaç yıl önce yaklaşık 1,5 metre derinlikte kıyıya bağlanan kayık ve tekneler, toprak zeminde kaldı. Karaya oturmuş haldeki kayıklarda ot ve çalılar çıktı. Geçmişte göl kenarında ziyaretçilerin çevreyi izleyebilmesi için oluşturulan 'Gözlem Evi', sudan yaklaşık 25 metre geride kaldı.

        DERT ORTAĞI 'ALLI TURNA'

        İlkbahar aylarında gelmeye başlayan flamingo sürüsü ve yavrular, su seviyesi azalan gölde dron ile görüntülendi. Anadolu'da 'Allı turna' olarak adlandırılan ve konu oldukları türkülerde hasret, özlem ve dert ortağı olarak sembolleştirilen flamingoların geçici konakladıkları gölden sonbahar mevsiminde göç etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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