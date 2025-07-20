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        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 00:50 Güncelleme: 20.07.2025 - 00:50
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        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Küçükhüyük beldesinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, R.A. (41) ile H.G. (26) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sinanpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.A, kurtarılamadı.

        Jandarma ekiplerinin 2 şüpheliyi gözaltına aldığı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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