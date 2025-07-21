Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A'yı il merkezinde, 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan N.Ç'yi ise Emirdağ ilçesinde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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