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        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:14
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        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A'yı il merkezinde, 12 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan N.Ç'yi ise Emirdağ ilçesinde yakaladı.

        Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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