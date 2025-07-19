İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu.

Dervişoğlu, ilk olarak Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'i ziyaret etti.

Daha sonra partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlara seslenen Dervişoğlu, Anadolu'yu karış karış gezeceğini söyledi.

"Bir olacağız, birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız" diyen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Kavlimiz müşterektir, imanımız birdir, mensubiyetimiz birdir. Cumhuriyeti yıktırtmayacağız, Türk milletini ve Türkiye'yi böldürmeyeceğiz. Bu kararlılığı her yerde dile getireceğiz. Anadolu'yu karış karış dolaşmaya devam edeceğim. Gücümü sizden alıyorum, sizin desteğinizden alıyorum."

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu'nu makamında ziyaret eden Dervişoğlu, burada bir süre basına kapalı görüştü.

Ardından Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı makamında ziyaret eden Dervişoğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Terörsüz Türkiye'yi herkes isteyecektir ama 'bu ülkede teröristleri istiyor musunuz?' diye sorarsanız, terörsüz Türkiye'yi isteyenlerin hiçbiri teröristleri istemez. Teröristlerin işbirliğinde inşa edilecek bir sürece makul ve sıcak bakmamız mümkün değil. Her yerde söylüyorum. Millete de bunu anlatıyorum." dedi.

Dervişoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti.