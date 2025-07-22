Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Eskişehir'de çıkan orman yangıyla ilgili Afyonkarahisar'da bir köy boşaltıldı

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karşı, kentteki bir köyün tedbir amacıyla boşaltıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 21:19 Güncelleme: 22.07.2025 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de çıkan orman yangıyla ilgili Afyonkarahisar'da bir köy boşaltıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karşı, kentteki bir köyün tedbir amacıyla boşaltıldığını belirtti.

        İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve yön değiştiren yangın nedeniyle, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyünde önlem alındı.

        Köyde incelemelerde bulunan Yiğitbaşı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde bölgede çıkan yangına ilişkin Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

        Yangının, Sarıcaova köyüne sıçrama ihtimali üzerine gereken tedbirlerin alındığını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Öğleden sonra Eskişehir'deki yangın devam etti. Orada bütün ekipler gerçekten çok ciddi bir mücadele verdi. Sonrasında rüzgarın ters bir şekilde yön değiştirmesiyle ne yazık ki İhsaniye ilçemizin Sarıcaova köyüne de dumanların yaklaşması ve yangının sıçraması söz konusu. Duruma göre biz de bütün tedbirlerimizi aldık. Yangının köyümüze gelme ihtimaline karşı, burada yaşayan 20 hanedeki 58 vatandaşımızı ve 110 küçükbaş ile 20 büyükbaş hayvanı tahliye ettik."

        Yiğitbaşı, köyden tahliye edilen vatandaşların bazılarının akrabalarının yanına gittiğini, diğerlerinin de Çiğiltepe KYK yurduna nakillerinin yapıldığını belirtti.

        Yangına müdahale eden araç ve ekipler hakkında da bilgi veren Yiğitbaşı, "Eskişehir'deki yangının köyümüze sıçramadan, buradaki evlere, hanelere de zarar vermeden söndürülmesi ve bu müdahalenin sağlanması yönünde olacağını umuyoruz. Sabaha kadar çalışmalarımız böylelikle tamamlanacak. Aksi bir durum olur, rüzgarın yönü değişirse bile bütün tedbirlerimizi aldık, köyümüzü boşalttık. İnşallah, sabaha kadar yangın mücadelesi tamamlanmış olur. Hem Eskişehir'e hem de Afyonkarahisar'a geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Sakarya'da, İzmir'de ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, İzmir'de ve Eskişehir'de yangın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!

        Benzer Haberler

        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Afyonkarahisar'da "gönüllü hasa...
        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Afyonkarahisar'da "gönüllü hasa...
        Afyonkarahisar'da sürekli kaza riski oluşturan geyik, hayvanat bahçesinin y...
        Afyonkarahisar'da sürekli kaza riski oluşturan geyik, hayvanat bahçesinin y...
        Karamık Karacaören Belediye Başkanı Kasap, trafik kazasında yaralandı
        Karamık Karacaören Belediye Başkanı Kasap, trafik kazasında yaralandı
        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Kuruma riski altındaki gölün 'dert ortağı', allı turnalar
        Kuruma riski altındaki gölün 'dert ortağı', allı turnalar