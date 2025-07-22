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        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Afyonkarahisar'da gençlerle bir araya geldi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 22:12 Güncelleme: 22.07.2025 - 22:46
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        Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Efendioğlu, Afyonkarahisar'da gençlerle bir araya geldi
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki Gençlik Kampı'nda gençlerle buluştu.

        Efendioğlu, beraberindeki Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ile ziyaret ettiği Sultandağı ilçesindeki Gençlik Kampı'nda gençlerle sohbet etti.

        Vali Yiğitbaşı, burada yaptığı konuşmada, gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bazı tavsiyelerde bulundu.

        Programın ardından Efendioğlu, AA muhabirine, gençlik kamplarının yaz aylarını anlamlandıran eşsiz bir fırsat olduğunu söyledi.

        Türkiye genelindeki 43 gençlik kampında bu yıl hazırlıklarının olduğunu dile getiren Efendioğlu, "Bizim deniz ve doğa kamplarımız var. Yaz dönemi içerisinde 60 bin gencimizi Türkiye genelindeki kamplarımızda misafir edeceğiz. Yaz ayları tabii bizim kamplarımızın yoğun olduğu aylar. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimiz kamplarda bir araya geliyorlar. Burada deniz ve doğa ile ilgili aktiviteler oluyor. Gençlerimiz bu aktivitelerle yaz aylarını dolu dolu geçiriyorlar." diye konuştu.

        -"Buradaki kampımız tamamen ücretsiz"

        Efendioğlu, Çanakkale Zaferi'nin 110 yılı dolayısıyla Türkiye genelinden 110 bin genci Çanakkale'deki gençlik kampında misafir edeceklerini ifade etti.

        Sultandağı Gençlik Kampı'nda güzel hizmetlerin yürütüldüğünü aktaran Efendioğlu, "Buradaki kampımız tamamen ücretsiz. Genel olarak memnuniyet oranlarının çok iyi olduğu bir kampımız. Biz de buradaki kampa gelip faydalanan gençlerimizin Afyonkarahisar'ımızı görüp gezmesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        Efendioğlu, daha sonra Afyonkarahisar'daki Gençlik Merkezi ile Genç Ofis'e ziyarette bulundu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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