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        Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 27.07.2025 - 12:05
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        Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        F.T. (36) idaresindeki 34 EGL 302 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Susuz köyü yakınlarında aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki S.T. (35), A.R.T. (8) ile A.E.T. (4) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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