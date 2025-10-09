Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        İnme geçiren hasta Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlığına kavuştu

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde inme geçiren hasta zamanında müdahaleyle kurtulup iyileşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 16:57 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:57
        
        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde inme geçiren hasta zamanında müdahaleyle kurtulup iyileşti.

        Sandıklı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Akşahin, inme (beyin damarlarının pıhtı nedeniyle tıkanması) tanısıyla bilinci kapalı şekilde Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildi.

        Burada radyoloji doktorları tarafından gerekli tedavi başlatıldı. İşlemlerinin ardından Akşahin'in pıhtı çıkarılan beyin damarları yeniden açıldı.

        İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Osman Acar, hastayı ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

        Öztürk, yaptığı açıklamada, "Hastanemiz bünyesinde hizmet veren girişimsel radyoloji ekibimiz, modern teknolojiyle donatılmış altyapımız sayesinde acil vakalara hızlı şekilde müdahale edebilmekte. Bu operasyon, erken tanı ve zamanında müdahalenin hayati önemini bir kez daha göstermiştir."ifadesi kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

