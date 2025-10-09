İnme geçiren hasta Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlığına kavuştu

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde inme geçiren hasta zamanında müdahaleyle kurtulup iyileşti.

Sandıklı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Akşahin, inme (beyin damarlarının pıhtı nedeniyle tıkanması) tanısıyla bilinci kapalı şekilde Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildi.

Burada radyoloji doktorları tarafından gerekli tedavi başlatıldı. İşlemlerinin ardından Akşahin'in pıhtı çıkarılan beyin damarları yeniden açıldı.

İl Sağlık Müdürü Hakkı Öztürk ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Osman Acar, hastayı ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

Öztürk, yaptığı açıklamada, "Hastanemiz bünyesinde hizmet veren girişimsel radyoloji ekibimiz, modern teknolojiyle donatılmış altyapımız sayesinde acil vakalara hızlı şekilde müdahale edebilmekte. Bu operasyon, erken tanı ve zamanında müdahalenin hayati önemini bir kez daha göstermiştir."ifadesi kullandı.