        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclisi üyesinin sosyal medyaya yansıyan görüntülerine ilişkin soruşturma

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kadem'in sosyal medyaya yansıyan görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 17:11 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:27
        Yiğitbaşı, Valilik Toplantı Salonu'nda İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Murat Kaya ile kentteki bir aylık asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

        Olaylara ilişkin ayrıntılı bilgi veren Yiğitbaşı, 2 bin 195 uygulama görevinin icra edildiğini belirtti.

        Araması bulunan 229 şüphelinin yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiğini anlatan Yiğitbaşı, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yakalama oranında yüzde 15 artış meydana gelmiştir. Düğün ve eğlence gibi etkinliklerde havaya ateş ettiği tespit edilen 75 şüpheliye de işlem yapıldı. 55 silaha el konuldu ve şüphelilere 396 bin 333 lira idari para cezası uygulandı." dedi.

        Bir gazetecinin, "Yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde Afyonkarahisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in iş insanından çantayla yüklü miktarda para aldığı görüntüleri yansımıştır. Bu konu hakkında ne söylersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Yiğitbaşı, "Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer. Adli makamlar tarafından konunun soruşturulduğunu söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

        - AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından açıklama

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde, Afyonkarahisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in iş insanından çantayla yüklü miktarda para aldığına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı anımsatıldı.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Söz konusu CHP'li belediye meclisi üyesinin bu parayı kimden ve hangi amaçla aldığı, talimatı kimden ya da kimlerden aldığı, kamuoyunun merak ettiği önemli sorular olarak karşımızdadır. İddialarda adı geçen kişi Afyonkarahisar Belediyesi İmar Komisyonu üyesidir. Görüntülerde çantayla alınan para 'Afyonkarahisar Belediyesinde imar işleri böyle mi yürütülüyor?' sorusunu akıllara getirmektedir. Kamuoyunun vicdanı adına bu sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyor, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereği olarak konunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

