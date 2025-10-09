CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclisi üyesinin sosyal medyaya yansıyan görüntülerine ilişkin soruşturma

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kadem'in sosyal medyaya yansıyan görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yiğitbaşı, Valilik Toplantı Salonu'nda İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Murat Kaya ile kentteki bir aylık asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Olaylara ilişkin ayrıntılı bilgi veren Yiğitbaşı, 2 bin 195 uygulama görevinin icra edildiğini belirtti.

Araması bulunan 229 şüphelinin yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiğini anlatan Yiğitbaşı, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yakalama oranında yüzde 15 artış meydana gelmiştir. Düğün ve eğlence gibi etkinliklerde havaya ateş ettiği tespit edilen 75 şüpheliye de işlem yapıldı. 55 silaha el konuldu ve şüphelilere 396 bin 333 lira idari para cezası uygulandı." dedi.

Bir gazetecinin, "Yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde Afyonkarahisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in iş insanından çantayla yüklü miktarda para aldığı görüntüleri yansımıştır. Bu konu hakkında ne söylersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Yiğitbaşı, "Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer. Adli makamlar tarafından konunun soruşturulduğunu söyleyebiliriz." yanıtını verdi.