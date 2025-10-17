Habertürk
Habertürk
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 17:48 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:51
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, otogar ile bazı adreslerde yaptığı aramada, 2 bin 34 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'sine adli işlem uygulandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

