Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, otogar ile bazı adreslerde yaptığı aramada, 2 bin 34 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'sine adli işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.