Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, otogar ile bazı adreslerde yaptığı aramada, 2 bin 34 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'sine adli işlem uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
