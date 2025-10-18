Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 23:34 Güncelleme: 18.10.2025 - 23:34
        Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda seyreden H.A.G. (32) idaresindeki 01 ATL 812 plakalı otomobil, Akören beldesinde Y.Y.Ç'nin (14) kullandığı 03 AIZ 317 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile motosikletteki Y.İ.A. (14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Y.İ.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Motosiklet sürücüsü çocuğun da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, hastanede tedavisi tamamlanan sürücü H.A.G'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

