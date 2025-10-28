Habertürk
        Sandıklı'da "Bİr fidan bir kitap" etkinliği yapıldı

        Sandıklı'da "Bİr fidan bir kitap" etkinliği yapıldı

        Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Bir fidan bir kitap" temalı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:38 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:41
        Sandıklı'da "Bİr fidan bir kitap" etkinliği yapıldı
        Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Bir fidan bir kitap" temalı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Etkinlik, Sandıklı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin toplumsal ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

        Fidan dikim etkinliğinde bir fidan bir kitap projesi kapsamında katılımcılara ilçe protokolünce kitap hediye edildi.

        Etkinliğe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Hocalar Kaymakamı Yunus Emre Altunkaynak, Kızılören Kaymakamı Mücahit Çetin, Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Köksu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu, Sandıklı Emniyet Müdürü Bülent Ermiş, Sandıklı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yusuf Kürşat Temizkan ve Orman İşletme Müdürü Zeynep Altan ile hükümlüler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

