Sandıklı'da "Bİr fidan bir kitap" etkinliği yapıldı

Etkinliğe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya, Hocalar Kaymakamı Yunus Emre Altunkaynak, Kızılören Kaymakamı Mücahit Çetin, Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Köksu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu, Sandıklı Emniyet Müdürü Bülent Ermiş, Sandıklı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yusuf Kürşat Temizkan ve Orman İşletme Müdürü Zeynep Altan ile hükümlüler katıldı.

Fidan dikim etkinliğinde bir fidan bir kitap projesi kapsamında katılımcılara ilçe protokolünce kitap hediye edildi.

Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Bir fidan bir kitap" temalı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.