Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 384 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan A.S. ile Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
