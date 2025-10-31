Habertürk
Habertürk
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:11 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:11
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 384 sentetik ecza hap ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan A.S. ile Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

