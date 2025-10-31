Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 22:58 Güncelleme: 31.10.2025 - 22:58
        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        M.K. (54) idaresindeki 42 P 9961 plakalı tır, Çayıryazı köyü yakınlarında N.B'nin (37) kullandığı 65 ACS 412 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü N.B. ile otomobilde bulunan H.B. (25), A.B. (6) ve E.B. (3) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan H.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

