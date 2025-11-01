Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren okul müdürünü öğrenciler çiçeklerle karşıladı

        Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren ilkokul müdürü Murat Diktaş'ı öğrencileri ve öğretmen arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 15:58 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren okul müdürünü öğrenciler çiçeklerle karşıladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren ilkokul müdürü Murat Diktaş'ı öğrencileri ve öğretmen arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

        Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Murat Diktaş, 10 gün önce kalp krizi geçirdi.

        Kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde ameliyat olan Diktaş, tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

        Okuluna gelen Diktaş'ı öğrencileri ve öğretmen arkadaşları pankart ve çiçeklerle kapıda karşılayarak sürpriz yaptı.

        Duygu dolu anlar yaşayan Diktaş, "Bu sıcak karşılamayı ömrüm boyunca unutmayacağım. Ailem gibi gördüğüm öğrencilerime ve öğretmen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte eğitimde daha güzel başarılara imza atacağız." ifadesini kullandı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da safran hasadı yapıldı
        Afyonkarahisar'da safran hasadı yapıldı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli tutukland...
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli tutukland...