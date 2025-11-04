Habertürk
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Giriş: 04.11.2025 - 16:47 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:47
        Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Ekipler, narkotik köpekleriyle otomobilde arama yaptı.

        Yapılan aramada, 11 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araçtaki şüpheli A.Ö, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

