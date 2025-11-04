Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Kent girişinde trafik ve asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, narkotik köpekleriyle otomobilde arama yaptı.
Yapılan aramada, 11 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki şüpheli A.Ö, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
