        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da "Turizmin Şehir Kültürüne Yansımasında Sivil Toplumun Rolü" paneli düzenlendi

        Afyonkarahisar'da "Turizmin Şehir Kültürüne Yansımasında Sivil Toplumun Rolü" paneli gerçekleştirildi.

        Giriş: 18.11.2025 - 16:23 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:23
        Afyonkarahisar'da "Turizmin Şehir Kültürüne Yansımasında Sivil Toplumun Rolü" paneli gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Oruç Reis Gençlik Derneği tarafından düzenlenen panel, Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi'nde yapıldı.

        TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Başkanı Bilal Şenel, panelde yaptığı konuşmada, turizmin tanımının içeriği ve niteliğinin son yıllarda değişim ve dönüşüm gösterdiğini belirtti.

        Turizmin ekonomik katkının ötesinde ziyaret edilen yerde bıraktığı sosyo-kültürel etkilerle gündeme gelmeye başladığını aktaran Şenel, "Turistler sadece dinlenmek için değil keşfetmek için de seyahat ediyor. Doğa ve tarihin yanı sıra ziyaret edilen yerin şehrin hikayesi kültürü, kimliği, yaşam tarzı ve sunduğu imkanlar ziyaretçileri kendine çeken asli unsurlar haline geldi." dedi.

        Turizmin artık bir şehir meselesi haline geldiğini aktaran Şenel, Afyonkarahisar'ın 2024'te 31 bini yabancı toplamda 771 bin turist ağırladığını kaydetti.

        Panele, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Murat Büyükköse, Oruç Reis Gençlik Derneği Başkanı Mustafa Şaşmaztürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizm paydaşları katıldı. ​​​​​​

