Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde bulunan bir mahallede çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, bir peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 4,04 gram uyuşturucu madde, 51 sentetik ecza maddesi, bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak E.U, E.G, F.K. ve O.K. gözaltına alındı.