        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:01 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:01
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde bulunan bir mahallede çalışma yapıldı.

        Yapılan çalışmalarda, bir peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 4,04 gram uyuşturucu madde, 51 sentetik ecza maddesi, bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Konuyla ilgili olarak E.U, E.G, F.K. ve O.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

