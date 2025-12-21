Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Müzik tutkunu 12 görme engelli koroda yeteneklerini sergiliyor

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da müzik tutkunu 12 görme engellinin yer aldığı koro, Türk Sanat Müziği eserlerini daha fazla kişiye seslendirmek için hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 21.12.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müzik tutkunu 12 görme engelli koroda yeteneklerini sergiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da müzik tutkunu 12 görme engellinin yer aldığı koro, Türk Sanat Müziği eserlerini daha fazla kişiye seslendirmek için hazırlıklarına devam ediyor.

        Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinin işbirliğiyle iki ay önce Burmalı Mahallesi'ndeki dernek binasında "Türk Sanat Müziği Ses Topluluğu Kursu" açıldı.

        Haftanın 4 günü kursa katılan 12 görme engelli, iki ay boyunca Türk Sanat Müziği'nden 13 eseri ezberledi.

        Altınokta Körler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan ile kursiyerlerin talebiyle koro kurup konser verilmesine karar verildi.

        Kurs eğitmeni Dilara Ateşali'nin şefliğinde, görme engelli kursiyerlerin oluşturduğu koro, bu ay ilk konserini verdi.

        - "Yeni konserler vermeyi planlıyoruz"

        Koro şefi Ateşali, AA muhabirine, derslerin içeriğinin ezbere dayandığı için kursiyerlerin çok fazla zorlanmadığını söyledi.

        Derslerin çok verimli geçtiğini anlatan Ateşali, "Sözler ezberlendikçe, şarkılar güzel okunmaya başlandıkça herkes çok keyif aldı. Sloganımız, 'Işığı Gönülde, Sesi Musikide'ydi. Enstrüman çalan üniversite öğrencilerinin katkısıyla ilk konserimizi verdik. Kursiyerlerimizle bunu başardığımız için çok mutlu olduk, gurur duyduk. İnşallah, bundan sonra da yeni konserler vermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Koronun solisti Erdoğan da üyeleriyle 9 yıllık koro kurma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Afyonkarahisar'da verdikleri ilk konserle bu mutluluklarının katlandığını vurgulayan Erdoğan, "Bizim nota bilgimiz yok. Dinleyerek parçaları ezberledik. Eserlerin hepsini iki ay içinde ezberlemeyi başardık. Önümüzdeki yıl açık alanda tanınmış görme engelli sanatçılarla konser vermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

        Kursiyer Şerife Güllüçay da müziğe ilgisinin olduğunu, kursa severek katıldığını söyledi.

        En çok bilinen Türk Sanat Müziği eserlerini ezberlediklerine değinen Güllüçay, "Çok heyecanlandık. Konser sonrası aldığımız geri dönüşlerle hevesimiz daha da arttı. Koromuzla yeni konserlere hazırlanmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kursiyer Sultan Olucak ise eserleri seslendirmekten keyif aldıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Kaptan, kabloya zarar verdiği iddiasıyla BAE'de tutuklandı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        Refüje giren araçta 2 kişi yaralandı
        Refüje giren araçta 2 kişi yaralandı
        DEAŞ'lı teröristler yakalanmasalardı yılbaşı gecesini kana bulayacaklardı
        DEAŞ'lı teröristler yakalanmasalardı yılbaşı gecesini kana bulayacaklardı
        Yan yatan kamyonette 2 kişi yaralandı
        Yan yatan kamyonette 2 kişi yaralandı
        Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
        Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde uygulanan tedaviyle şeker hastasının aya...
        Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde uygulanan tedaviyle şeker hastasının aya...
        Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi
        Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi