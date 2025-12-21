Afyonkarahisar'da tırın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.A. (26) idaresindeki 63 YP 400 plakalı tır, Eber köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü A.A'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan H.A. (15) ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
