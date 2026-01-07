Habertürk
        Afyonkarahisar'da halk otobüsünün çöp kamyonuna çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da belediyeye ait halk otobüsünün çöp kamyonuna çarpması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 01:29 Güncelleme: 07.01.2026 - 01:40
        Afyonkarahisar'da belediyeye ait halk otobüsünün çöp kamyonuna çarpması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Ö.S. idaresindeki 03 AAL 072 plakalı halk otobüsü, Örnekevler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda M.B'nin kullandığı 03 ABL 083 plakalı çöp kamyonuna çarptı.

        Kazada, ön camı kırılan halk otobüsünde yolcu olarak bulunan İ.K. (42), N.O.K. (39), Z.R. (33), R.A. (29) ve Z.K. (13) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

