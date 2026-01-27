Habertürk
        Afyonkarahisar'da kaz yetiştiriciliği köyün geçimi oldu

        Afyonkarahisar'da kaz yetiştiriciliği köyün geçimi oldu

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde köylüler geçimlerini kaz yetiştiriciliğinden sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 12:41 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:41
        
        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde köylüler geçimlerini kaz yetiştiriciliğinden sağlıyor.


        Köydeki her hanede kuluçkasız doğal ortamda, yılda 50 ile 100 arasında kaz yetiştiriliyor.


        Dodurga köyünde 1500 lira ile 2 bin lira arasında satılan kazlar, İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli ve İstanbul'a gönderiliyor.


        Köy sakinlerinden Ramazan Demir (53), gazetecilere, köyde yetiştirilen kazların meşhur olduğunu söyledi.

        Köyde neredeyse kaz yetiştirmeyen aile olmadığını belirten Demir, köye kaz almaya gelenlerin çok olduğunu kaydetti.

