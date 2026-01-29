Habertürk
Habertürk
        Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:37 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:37
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imalatı ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Belirlenen adreste yapılan aramada, 38 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, imalat aşamasında kullanıldığı değerlendirilen makas ve kimyasal madde şişesi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

