Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imalatı ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen adreste yapılan aramada, 38 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, imalat aşamasında kullanıldığı değerlendirilen makas ve kimyasal madde şişesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

