Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.





İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma yapıldı.



Yapılan çalışmada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu hap ile 29 sentetik ecza ele geçirildi.



Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler A.U. ve N.K. hakkında "uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurma" suçundan işlem yapıldı.





Bu arada zanlılardan A.U'ya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçundan 60 bin 36 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 5 yıl süreyle el konuldu.

