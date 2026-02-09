Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 204 gram uyuşturucu madde, 3 sentetik ecza maddesi ve bir peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis, araçtaki F.D. ve Ö.Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

