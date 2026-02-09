Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 17:39 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'da araçlarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, 204 gram uyuşturucu madde, 3 sentetik ecza maddesi ve bir peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Polis, araçtaki F.D. ve Ö.Ç'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Metan gazı patlamasında 2 kişi yaralandı
        Metan gazı patlamasında 2 kişi yaralandı
        Ramazan ayında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi
        Ramazan ayında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi
        Çiftçilere eğitim verildi
        Çiftçilere eğitim verildi
        Araçta zulalanmış uyuşturucuya 2 tutuklama
        Araçta zulalanmış uyuşturucuya 2 tutuklama
        Jandarma tarafından yakalanan 20 kişi tutuklandı
        Jandarma tarafından yakalanan 20 kişi tutuklandı
        Emirdağlı kardeşler aynı gün gerçekleştirilen operasyonla varis ağrılarında...
        Emirdağlı kardeşler aynı gün gerçekleştirilen operasyonla varis ağrılarında...