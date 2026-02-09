Habertürk
        Emirdağlı kardeşler aynı gün gerçekleştirilen operasyonla varis ağrılarından kurtuldu

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne varis şikayetiyle başvuran Ayşe Dudu Cihan ve kardeşi Yılmaz Eryılmaz'ın 20 yıldır sağ bacaklarındaki ağrı, aynı gün oldukları ameliyatla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:06 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:06
        Emirdağlı kardeşler aynı gün gerçekleştirilen operasyonla varis ağrılarından kurtuldu
        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne varis şikayetiyle başvuran Ayşe Dudu Cihan ve kardeşi Yılmaz Eryılmaz'ın 20 yıldır sağ bacaklarındaki ağrı, aynı gün oldukları ameliyatla sona erdi.

        Emirdağ ilçesinde yaşayan ev hanımı Cihan (52) ve çiftçi kardeşi Eryılmaz (49), sağ bacaklarındaki varisin neden olduğu ağrıların artmasıyla belirli aralıklarla hastaneye başvurdu.

        Abla kardeşi muayene eden Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Kıvılcım Ertürk Yetim, iki kardeşin ameliyatını ekibiyle gerçekleştirdi. Başarılı operasyon sonrası kardeşler, rahat yürümeye başladı.

        - "Aynı gün sağ bacaklarına yaptığımız ameliyatları gayet başarılı geçti"

        Opr. Dr. Yetim, AA muhabirine, varisin genetik özellik gösterebileceğini söyledi.

        Abla kardeş hastanın da benzer öykülerinin olduğunu anlatan Yetim, şöyle konuştu:

        "İki hastamız da bacakta ağrı, şişme, yanma ve kramp şikayetiyle bize başvurdu. Büyük varisleri vardı, 8 ila 12 milimetre çapındaydı. Damarları oldukça genişlemişti. 5,5 milimetrenin üzerini ameliyatla tedaviyi uygun görüyoruz. Abla kardeşin aynı gün sağ bacaklarına yaptığımız ameliyatları gayet başarılı geçti. Kapalı ameliyatla ana damarlarını radyofrekansla yaktık. Küçük lezyonları da çıkardık. Aynı gün de yeniden ayağa kaldırdık, şimdi ağrısız şekilde yürüyebiliyorlar."

        - Ameliyat için kardeşinden cesaret aldı

        Kardeşlerden Ayşe Dudu Cihan, sağ bacağındaki varisten dolayı 20 yıldır zor günler geçirdiğini dile getirdi.

        Uzun süre ayakta kaldığında varislerin bulunduğu damarların şiştiğini anlatan Cihan, "Ağrılarım çok oluyordu, ateş gibi yanmalarım vardı. Kardeşimde de aynı rahatsızlık vardı. Hastaneye önce kardeşim geldi. Ameliyat olmaya karar verdiğini söyleyince ondan cesaret aldım. Hastaneye birlikte gelip, ameliyat olduk. Ağrımız ve acımız yok. Gayet iyiyiz." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz Eryılmaz ise ablasıyla artık ağrısız yaşam süreceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

