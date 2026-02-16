Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 00:16 Güncelleme: 16.02.2026 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.

        Afyonkarahisar-Sandıklı kara yolundaki bir dinlenme tesisinde park halindeki 07 AVF 967 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya ihbarda bulundu.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kilitli kapısını açtı. Jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki erkeğin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi işlemleri için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Araç, çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı
        Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 4 zanlı tutuklandı
        Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
        Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
        Minik kramponlar moral depoladı
        Minik kramponlar moral depoladı
        Bilal Erdoğan: "Siyasetçiler siyaseti için koşturacaklar, biz de sivil topl...
        Bilal Erdoğan: "Siyasetçiler siyaseti için koşturacaklar, biz de sivil topl...
        TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Afyonkarahisar'...
        TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Afyonkarahisar'...