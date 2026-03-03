Canlı
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Afyonkarahisar'da programlara katıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ve Emirdağ ilçelerinde bir dizi programa katıldı.

        Giriş: 03.03.2026 - 00:11
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Afyonkarahisar'da programlara katıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ve Emirdağ ilçelerinde bir dizi programa katıldı.

        Göktaş, bir süre önce kalp krizi sonucu vefat eden Güney Belde Belediye Başkanı Erol Karabacak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


        Daha sonra Yeşilay tarafından "sigara içilmeyen köy" olarak belirlenen Tazlar köyündeki muhtarlık binasını ziyaret eden Göktaş, muhtarlık bahçesine fidan dikti, kadınlarla sohbet etti.

        Buradaki programın ardından Emirdağ ilçesine geçen Göktaş, Taşkonak'ta düzenlenen sahur etkinliğine katıldı.

        Annesinin memleketinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Göktaş, "Sahur programındayız. Hem hasbihal etmek hem de paylaşmak için gerçekten kıymetli bir aydayız. Tekrar ramazan ayınız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

        Bakan Göktaş'ın programlarına Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

