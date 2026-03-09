Canlı
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da bir kamyonda 4 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da bir kamyonda 4 milyon 100 bin adet gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da bir kamyonda 4 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da bir kamyonda 4 milyon 100 bin adet gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Bolvadin ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kamyonda arama yaptı.

        Yapılan aramada, koliler içerisinde 4 milyon 100 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan kamyon sürücüsü sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

