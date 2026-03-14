        Afyonkarahisar'da "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 216 birinci sınıf öğrencisi için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yapıldı.

        Giriş: 14.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da "Beyaz Önlük Giyme Töreni" düzenlendi

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim alan 216 birinci sınıf öğrencisi için "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yapıldı.

        AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan, Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, mesleğin gelişimi ile insan sağlığı için gece gündüz çalışan bütün hekim ve sağlık çalışanların 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

        Hekimliğin, vicdanı, bilgiyi, sabrı, merhameti ve fedakarlığı içinde barındıran bir yaşam tarzı olduğunu anlatan Aslan, şunları kaydetti:

        "Bir hekim, çoğu zaman bir hastanın umudu, bir annenin duası, bir ailenin son umudu olabilir. Bu nedenle hekimlik mesleği, bilgi kadar karakter, teknik kadar ahlak, bilimsellik kadar insan sevgisi de gerektirir. Bilinçli şekilde tıp eğitimini tercih eden ve öğrencilik yıllarında derslerini ciddiyetle takip eden herkes, zaman içinde bu mesleği daha da derinden sevmeye başlayacaktır. Çünkü tıp, insanların hayatına dokundukça hekimi onurlandıran bir yolculuktur."

        Törende, AFSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Becit de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından üniversitenin hazırladığı projelerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Prof. Dr. Aslan ile protokol üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Part time çalışmada borçlanma hakkı
        Part time çalışmada borçlanma hakkı
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!

        Otobüsün çarptığı genç kadının öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Otobüsün çarptığı genç kadının öldüğü kaza güvenlik kamerasında
        Afyonkarahisar'da 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da 1 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının...
        Afyonkarahisar'da halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının...
        Polis piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan makaron ele geçirdi
        Polis piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan makaron ele geçirdi
        İş makinesi satma bahanesiyle 250 bin TL'lik dolandırıcılık yapan 2 kişi tu...
        İş makinesi satma bahanesiyle 250 bin TL'lik dolandırıcılık yapan 2 kişi tu...