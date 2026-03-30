Afyonkarahisar'da eşeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evinin önünde oynayan 5 yaşındaki çocuk, eşeğin saldırması sonucu yaralandı.



İlçeye bağlı Akkonak köyünde 28 Mart Cumartesi günü yaşanan olayda, evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki F.D.A., bir eşeğin saldırısına uğradı.



Çocuğun yardım çığlıklarını duyan ağabeyi, sopayla eşeği korkutarak uzaklaştırdı.



Eşeğin ısırıkları ve tekmeleri sonucu vücudunun farklı yerlerinden yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Ayakta tedavi edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Dede Ali Aktaş, AA muhabirine, olay günü torununun evin önünde bisiklete bindiğini, oyun oynadığını söyledi.



O sırada bir eşeğin torununa aniden saldırdığını ifade eden Aktaş, "Torunumu ağabeyi kurtarmış. Ağabeyi olmasaydı belki daha başka şeyler olabilirdi. Hastaneye gittik hemen. Sırtında yara bere var." diye konuştu.



Olay, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eşeğin, kız çocuğuna saldırdığı, bisikletinin arkasına saklanarak kaçmaya çalışan çocuğu bir süre sonra yakalayarak yere düşürdüğü görülüyor.



Bu sırada elinde sopayla gelen bir kişi, eşeğe müdahale ederek küçük çocuğu kurtarıyor.

