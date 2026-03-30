Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Afyonkarahisar'da eşeğin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde evinin önünde oynayan 5 yaşındaki çocuk, eşeğin saldırması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 15:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçeye bağlı Akkonak köyünde 28 Mart Cumartesi günü yaşanan olayda, evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki F.D.A., bir eşeğin saldırısına uğradı.

        Çocuğun yardım çığlıklarını duyan ağabeyi, sopayla eşeği korkutarak uzaklaştırdı.

        Eşeğin ısırıkları ve tekmeleri sonucu vücudunun farklı yerlerinden yaralanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Ayakta tedavi edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Dede Ali Aktaş, AA muhabirine, olay günü torununun evin önünde bisiklete bindiğini, oyun oynadığını söyledi.

        O sırada bir eşeğin torununa aniden saldırdığını ifade eden Aktaş, "Torunumu ağabeyi kurtarmış. Ağabeyi olmasaydı belki daha başka şeyler olabilirdi. Hastaneye gittik hemen. Sırtında yara bere var." diye konuştu.

        Olay, evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde eşeğin, kız çocuğuna saldırdığı, bisikletinin arkasına saklanarak kaçmaya çalışan çocuğu bir süre sonra yakalayarak yere düşürdüğü görülüyor.

        Bu sırada elinde sopayla gelen bir kişi, eşeğe müdahale ederek küçük çocuğu kurtarıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Benzer Haberler

        Evinin önünde oynayan çocuğa eşek saldırdı; o anlar kamerada
        Evinin önünde oynayan çocuğa eşek saldırdı; o anlar kamerada
        Refüje devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
        Refüje devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
        Güreşte Afyonkarahisar'ı 6 sporcu Türkiye şampiyonasında temsil edecek
        Güreşte Afyonkarahisar'ı 6 sporcu Türkiye şampiyonasında temsil edecek
        Afyonkarahisar'da 16 göletten 9'unda doluluk yüzde 100'e ulaştı
        Afyonkarahisar'da 16 göletten 9'unda doluluk yüzde 100'e ulaştı
        Genç Takım Projesi ödüllü final sınavı tamamlandı
        Genç Takım Projesi ödüllü final sınavı tamamlandı
        Bolvadin'de 'Vakti Kuşanmak Projesi' devam ediyor
        Bolvadin'de 'Vakti Kuşanmak Projesi' devam ediyor