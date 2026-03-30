        Afyonkarahisar'da 16 göletten 9'unda doluluk yüzde 100'e ulaştı

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da kış ve ilkbahar dönemlerinde etkili olan yağışlarla 16 göletten 9'unda doluluk yüzde 100'e ulaştı.

        Giriş: 30.03.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğünce 15 Mart'ta kentteki göletlerde ölçüm yapıldı.

        Ölçümlere göre, Kayabelen, Erkmen, Kırka, Taşoluk, Karacaören, Üçlerkayası, Ayazini, Ortapınar ve Kuruçay göletlerinde doluluk oranı yüzde 100'e çıktı.

        ​​​​​​​Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı ve İl Su Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Zorluer, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da geçen yıla göre yağış grafiğinin olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

        Kentteki baraj ve göletlerdeki su seviyesinde iki kat artış gözlemlendiğine dikkati çeken Zorluer, "Özellikle göletlerimiz ortalama yüzde 81 doluluk oranına ulaşmış. Bazı göletlerde ise yüzde 100 doluluk oranları şimdiden yakalanmış durumda. Önümüzdeki günlerde oluşacak yağışlarla diğer göletlerimiz de yüzde 100 seviyesine gelebilir." diye konuştu.

        - Bilinçli su kullanımı uyarısı

        Zorluer, bu gelişmelerin kent adına çok olumlu, sevindirici ve güzel olduğunu belirterek, "Ama tarımsal sulama döneminin başladığı zamanlarda çiftçilerimiz dikkatli olmalılar. 'Gölet ve barajlar doldu, suyumuz var.' düşüncesiyle hareket ederek bilinçsiz su kullanımı yapılmamalıdır. Suyu mümkün olduğu kadar bilinçli kullanmak önemli. Daha sonraki dönemlerde sorun yaşamamak adına suyun tasarruflu kullanımında büyük fayda var." ifadelerini kullandı.

        -"Biyoçeşitlilik artıyor, doğa canlanıyor"

        AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş de bu yıl Afyonkarahisar'da kış ve bahar dönemlerindeki yağış grafiğinin periyodik olarak güzel gerçekleştiğini dile getirdi.

        Baraj ve göletlerdeki su seviyesi ve hacminin gözle görülebildiğini anlatan Erişmiş, şöyle konuştu:

        "Kuş göçlerinin olduğu dönemlerdeyiz. Yapmış olduğumuz arazi çalışmalarında bu türlerde ve sayılarında artışlar var çünkü su olan yerlere bu kuş türleri geliyor. Zaten su hayat diyoruz. Böyle olunca ekosistemi en dengede tutan şeylerden bir tanesi su. Biyoçeşitliliğin artmasına ve doğanın canlanmasına sebebiyet veriyor. Bu yüzden su kullanımı bilinçli olmalı. Bölgemizde nisan ve mayıs sonrası tarımsal işlemler için su gerekecek. Suyu kullanırken kaçak sondaj ve kanallar açılmaması lazım çünkü 9 dolu göletin yaz boyunca yüzde 60'ı buharlaşacak. Bu göletlerden kaçak kullanım ve vahşi sulama yapıldığında su seviyesi yine düşecek, eskiye dönecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

