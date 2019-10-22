Afyon'daki trafik kazası 19 yaralıdan 6'sı Afyon'daki hastanelere sevk edildi Emirdağ ilçe pazarından Bademli köyüne giden otobüs kamyon ile çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçe pazarından Bademli köyüne giden yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 19 kişinin tedavileri sürerken, sağlık durumları ciddi olan 6 yaralı Afyon'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza, EmirdağBolvadin karayolu Suvermez kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere, Emirdağ ilçe pazarından Bademli köyüne doğru seyir halinde bulunan Mustafa A. yönetimindeki 03 ABF 052 plakalı otobüs, iddialara göre kavşağa kontrolsüz çıkınca Bolvadin'den Emirdağ istikametine doğru seyir halinde bulunan Hasan K. yönetimindeki 34 ZJ 3004 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan ve aralarında yabancı uyruklu şahısların da olduğu 19 kişi Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumları ciddi olan Ali K. ve Ümmü Y. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, Shamsulhaq S., Receb Y., Hatice A. ve Durkadın K. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:45

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