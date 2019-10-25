Şuhut'ta KYK Yurt Müdürü Fatih Özüdoğru göreve başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Fatih Özüdoğru görevine başladı.
Afyonkarahisar'ın Çay Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'nden Şuhut Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'ne atanan Fatih Özüdoğru, 1985 doğumlu olup aslen Konyalı olduğu öğrenildi.
AFYONKARAHİSAR
25 Ekim 2019 Cuma
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