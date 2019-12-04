Başkan Mustafa Çöl’den Engelli Bakım Merkezi’ne ziyaret

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş, Sandıklı Engelli Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarette, bakım merkezinde kalan engeliler ile sohbet eden başkan Çöl, engellilerin istek, dilek ve temennilerini dinledi. Öğle yemeğine bakım merkezi çalışanları ve engelliler ile birlikte katılan başkan Çöl, bakım merkezinde oluşturulan etkinlik odasında engellilerle tavla ve satranç oynadı.

Ziyaretten menuniyetini dile getiren bakım merkezi sakinleri, engelli vatandaşların düşünülerek böyle güzel bir merkezi kazandırdıkları için teşekkür ettiler.

AFYONKARAHİSAR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:25

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