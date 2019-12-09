Afyon'da iki araç çarpıştı: 1 yaralı

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Afyonkarahisar'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, SandıklıHocalar il yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, SandıklıHocalar il yolu istikametinde sabah saat 10.00 civarlarında Ceren K. (1987) yönetimindeki 06 EYM 061 plakalı araç İlgiler tarım karşısında bulunan toprak yola doğru sol tarafa dönüş yaptığı esnada, aynı istikamette seyir halinde bulunan İbrahim K. yönetimindeki 06 LRP 25 plakalı aracın Ceren K. yönetimindeki aracın sol tarafına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Ceren K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların olay yerine koşarak jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Ceren K. Sandıklı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

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