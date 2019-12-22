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Muhabbet için değil, altın kazanmak için çekirdek çitlediler

İHA

Afyonkarahisar'da bir kafede yapılan çekirdek çitleme yarışmasında yarım saatte en çok çekirdek tüketen yarışmacıların mücadelesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Muhabbet için değil, altın kazanmak için çekirdek çitlediler

Afyonkarahisar’da bir kafede yapılan çekirdek çitleme yarışmasında yarım saatte en çok çekirdek tüketen yarışmacıların mücadelesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Bir kafede düzenlenen çekirdek çitleme yarışmasında ilginç görüntüler yaşandı. Yarışmacıların yarım saat içinde en çok çekirdeği çitlemek için mücadele ettiği yarışmada kazananlara ise ödül verildi. Yarışma esnasında yarışmacılara sularını yakınları içirdi. Kafede her yerin çekirdek kabuğu olduğu yarışma büyük ilgi gördü.
İşletme sahibi Mehmet Sivri, öğrencilere yoğun geçen ders dönemlerinde bir nebze olsun streslerini atmaları amacıyla böyle bir yarışma düzenlediklerini söyledi. Yarışmaya ilginin yoğun olduğunu ifade eden Sivri, “Burada daha güzel, daha neşeli etkinlikler yapacağız. Öğrenci arkadaşlarımızı eğlendirmek amacıyla çekirdek çitleme yarışması düzenledik. Birinciye yarım, ikinciye çeyrek, üçüncüyü ise 1 gram altın ödülü verdik. Burası öğrenci mahallesi. Öğrenci arkadaşlarımıza hem maddi bir destek olalım hem de bunu eğlence haline getirelim düşüncesiyle bu yola çıktık. Yarışma kurallarımıza göre 30 dakika içinde en çok çekirdek tüketen ilk üç arkadaşımızı ödüllendirdik. Bu kapsamda birinci arkadaşımız 290 gram çekirdek tüketerek yarım altının sahibi oldu. İkinci arkadaşımız 238 gram çekirdek tüketirken, üçüncü arkadaşımız da 202 gram çekirdek tüketerek ödüllerini aldı” dedi.
Yarışmada üçüncü olan Fatma Özyurt ise, çok heyecanlı bir yarışma olduğunu ifade etti. Özyurt, “Burayı seviyoruz. Burada olmak stresimizi azaltıyor. Yarışırken çok heyecanlandım. Hızlı hızlı yemeye çalıştım. Üçüncü oldum, 1 gram altın kazandım” dedi.
Yarışmada ikinci olan Ferdi Gençoğlu ise, çeyrek altın kazandığını kaydederek şunları söyledi:
“Çok farklı bir konsept çekirdek kabuklarını yere atmak. Çekirdek çitlerken ve maçları izlerken gerçekten stres atabiliyoruz. Güzel oluyor, dikkat çekiyor. O açıdan çok iyi. Çekirdeği ben sürekli yerim."
Kayahan Kaya da yarım saatte 290 gram çekirdek tüketerek birinci olduğunu ifade etti. Kaya, “Film izlerken, maç izlerken, hatta ders çalışırken dahi yerim. Böyle bir yarışma olacağını duyunca katılmak istedim. Çok eğlenceli yarışma oldu. Yarışmada elimden geldiğince çekirdek çitlemeye çalıştım ve kazandım. Güzeldi, eğlenceli bir gün geçirdik. 290 gram çekirdek çitledim ve yarım altın kazandım” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR

22 Aralık 2019 Pazar

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