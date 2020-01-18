TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 1 - H. Trabzon: 0

TFF 2. Lig 19. hafta maçında Afjet Afyonspor, H. Trabzon'u 10 mağlup etti.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Şeref Taştan xxx, Abdullah Uğur xxx, Emin Barlas xx
Afjet Afyonspor: Anıl Atağ xx, Oktay Kancı xx, Onur Ramazan Toprak xx (Emre Tosun dk. 90 ?), İlker Avşar xx, Nazmi Candoğan xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Semih Ceylan xx, Mehmet Tayfun Dindil xx, Ali Kılıç xx, Aykut Uluç xx (Ramazan Kuzu dk. 84 ?), Kaan Baysal xx (Aykut Emre Yakut dk. 60 x)
Teknik Direktör: Ferruh Özgün
H. Trabzon: Batuhan Ahmet Şen xx, Miraç Acer xx, Samet Yalçın xx, Ali Aydemir x (Ersel Aslıyüksek dk. 46 x), Talha Yazgan xx, Mercan Çam x (Batuhan dk. 75 x ), Muhammmet Haşim Çoban xx (Musa Caner Aktaş dk. 46 Musa x), Bahadır Erol xx, Taha Balcı xx, Volkan Altısoy xx, Abdulkadir Özdemir xx
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Yedekler: Musa Caner Aktaş , Ersel Aslıyüksek
Gol: Onur Ramazan Toprak (dk. 6) (Afjet Afyonspor)
Sarı Kartlar: Oktay kancı, İlker Avşar, Kaan Baysal (Afjet Afyonspor), Taha Balcı, Taha Yazgan, Musa Canar Aktaş (H. Trabzon)
AFYONKARAHİSAR
18 Ocak 2020 Cumartesi
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