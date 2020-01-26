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Mustafa Özer: "3 haftada 1 gol yedik" "Genç oyunculara sahip çıkılması gerek"

İHA

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor ile berabere kalan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer, genç oyuncularla yapılan mücadeleye herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.
Üç haftadır mağlubiyet yüzü görmediklerini belirten Özer, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Kadro düzenimiz yok. Elimizde çok oyuncu yok. Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Ben oyuncularımdan memnunum. Bizim buraya kadar gelip destekleyen taraftara çok teşekkür ederim. İki haftadır gol yemiyoruz. Öncelikle takım halinde savunma yapmak istiyoruz. Oyuncular özverili ve mücadele ediyorlar. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyunculardan bazıları sakat sakat oynamak zorunda kaldılar. Vefakar oyuncularımız var. Onların üzerinden konuşmak doğru olmaz. Genç kardeşlerimize sahip çıkalım. Oyun kaderini değiştirecek oyuncularımız yok. Baktığınız bu genç oyuncularımızla üç haftadır bir gol yedik. Çocuklar çünkü, oynatmadılar. Bu mücadeleyi yapmak kolay değil. Zaten elimizde başka seçenek yok. Biz alt yapıdan ekstra oyuncu bulmaya çalışacağız. Bizim bütün maçlarınız kritik. Ligde kalır isek bu çocukların isimlerini altın harfle yazılması gerek. Oyuncularımızın her şeyi ile ilgileniyoruz. Eskişehirspor’u bu ligde bırakmak istiyoruz. Bursaspor maçı bizim için çok önemli. Üç maçta 5 puan aldık. Bunları görelim. Hasta hasta oyuncuları oynattım" dedi.

AFYONKARAHİSAR

26 Ocak 2020 Pazar

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