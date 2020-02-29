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Afyonlu şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin son yolculuğuna uğurlandı Şehidin eşi son kez hayat arkadaşının tabutuna sarıldı Baba Mehmet Şahin oğlunun ay yıldızlı tabutunu öptü

İHA

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonlu şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin son yolculuğuna uğurlandı Şehidin eşi son kez hayat arkadaşının tabutuna sarıldı Baba Mehmet Şahin oğlunun ay yıldızlı tabutunu öptü

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, memleketi Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin için Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tören düzenlendi. Tören öncesi şehidin naaşı ilk olarak baba evine getirildi. Burada şehidin annesi Arzu Şahin, babası Mehmet Şahin, eşi Nuray Şahin, çocukları Mehmet Selim, Yasemin Şahin ile kardeşleri Gökhan, Murat, Havva ve İrem Şahin, Yüzbaşı Süleyman Şahin’in ay yıldızlı Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktüler. Şehidin eşi Nuray Şahin hayat arkadaşına son kez sarılarak, uzun süre göz yaşı döküp veda etti.

Şehidin babası Mehmet Şahin ise oğlunun tabutuna sarılıp öptü.
Ayrıca, Şırnak’ın İdil ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın annesi Yeter Evran da şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in tabutuna sarılarak ağladı.
Baba ocağında helallik alınmasının ardından belediye hizmet binası önünde tören düzenlendi. Törene; Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Milletvekilleri; Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak, Gültekin Uysal, Burcu Köksal, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı İkmal Albay Ali İhsan İmre, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, Dinar Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, AK Parti Dinar İlçe Başkanı İdris Er, MHP Dinar İlçe Başkanı Mustafa Karahan, CHP Dinar İlçe Başkanı Ali Arıkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile Dinar Şube Başkanı Hasan Ceylan, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.
Belediye hizmet binası önünde düzenlenen cenaze töreni akabinde öğle namazını müteakip İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, silah arkadaşlarının ve vatandaşların omuzlarında asri mezarlığa götürülerek burada toprağa verildi.

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