13 faili meçhul hırsızlık olayı 2 aylık çalışmanın ardından aydınlatıldı 13 ev ve otomobili soyan 7 kişiyi jandarma yakaladı

Afyonkarahisar ve Konya’da meydana gelen 13 faili meçhul hırsızlık olayı jandarma ekiplerinin yaptıkları 2 aylık çalışmanın ardından aydınlatılırken, olayın failleri olduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığın bağlı ekipler geçtiğimiz haziran ve temmuz aylarında Afyonkarahisar, Kütahya ve Konya’da 12 ev ve 1 otodan meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler 2 ay süren bir takibin ardından operasyon başlattı.
Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 7 şahsın Sinanpaşa ilçesi Küçükhüyük beldesi, Kurtuluş mevkiinde ki arazide kurulu çadırlara baskın düzenledi. Baskında hırsızlık olaylarının faili olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltın alınırken, aramalarda ise 7 bin 50 TL, 400 euro, 10 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın, 1 adet altın kol saati ve 1 adet altın yüzük ele geçirildi.
Operasyonun ardından 3 kentte meydan gelen 13 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.