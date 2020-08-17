Afyonkarahisar’da bir köy karantinaya alındı

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine bağlı Ekinova köyü, Korona virüs (Covid19) vakalarının artması üzerine karantinaya alınırken, köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Karantina kararıyla ilgili Kızılören Kaymakamlığı’ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açılamada, “Artan yeni tip korona virüs vakaları, temaslı sayısının çok olması ve gelecekte meydana gelecek vaka artışlarının önüne geçmek için tedbir amaçlı olarak 16 Ağustos 2020 tarihi saat 00.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Ayrıca köy halkının ihtiyaçları vefa sosyal destek gruplarınca yerine getirilecektir” denildi.

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