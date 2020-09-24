Maskesiz görüntülendi, ceza yazılmasını kabullendi Maskesi çenesinin altında olan genç: "Uymuyorum ama cezadan yanayım" Afyonkarahisarlılar korona virüse karşı daha fazla denetim istiyor

Afyonkarahisar’da korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma tarafından yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinin daha fazla yapılmasını isteyen vatandaşlar, denetimlerde yazılan cezaların ise yerinde olduğunu belirttiler. Maskesi çenesinin altında sokakta gezen bir genç ise maskesini takmama hatasını kabullenerek ceza yazılması gerektiğini savundu.

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar’da da korona virüs vakaları tırmanışa geçince polis ve jandarma ekipleri vaka sayılarının önüne geçebilmek adına denetimleri sıklaştırdı. Ekipler günlük olarak şehrin işlek cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaparak vatandaşları uyarırken, uymayanlar hakkında ise cezai işlem uygulayarak para cezası kesiyor. Kentte son iki günde polis tarafından maske takmayan 24 kişiye yaklaşık 22 bin TL para cezası kesildi.

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