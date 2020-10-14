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Küçükbaş hayvanları çalan şahısları jandarma 9 günlük takiple yakaladı

İHA

Küçükbaş hayvanları çalan şahısları jandarma 9 günlük takiple yakaladı

Afyonkarahisar’da arazide otlayan 11 küçükbaş hayvanı çalan şahıslar jandarmanın başarılı takibi sonrası yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.
Olay, Kızılören ilçesi Akyaka mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.K., isimli şahsa ait 11 küçükbaş hayvanın çalındığı yönünde ihbar alması üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada bölgede plakasız bir aracın gezdiğini tespit eden ekipler yaptıkları araştırmada aracın S.A., isimli şahsa ait olduğu belirledi. Şahsın peşine düşen ekipler S.A.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli S.A., sorgusunda suçunu itiraf ederek olayı A.E., isimli şahıs ile gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine A.E.’nin peşine düşen jandarma ekipleri şahsı 9 gün süren başarılı bir takibin ardından yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan hayvanları da bulan ekipleri hayvanları sahibine teslim etti.
Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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