Belediye bakımını yapmayınca devreye kadınlar girdi Sosyal medyada üzerinden bir araya gelen 6 kadın mezarlığı baştan aşağı temizledi Mezarlığın bakımını belediye değil bir araya gelen gönüllü kadınlar yaptı

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde belediyenin mezarlığın bakımını yapmaması ve aksatması üzerine sosyal medyadan bir araya gelen 6 kadın mezarlığının bakımını yaptı. Kadınların bu davranışı özellikle sosyal medyada büyük taktir topladı.

Gönüllü olarak mezarlık ve kabirlerdeki kuru otlar ile taşları temizleyen kadınların çalışması takdir topladı. Hacer Çalışkan, Ayşe Erol, Şengül Çelik, Hörü Ünal, Neslihan Cilkaya ve Sultan Aktaş isimli kadınlar ilçede belediye ekiplerinin mezarlığın gerekli bakım çalışmalarını yapmadıklarını ve aksattıklarını görünce gönüllü olarak mezarlığın bakımını yaptılar. Sosyal medya üzerinden bir araya gelen 6 kadın mezarlıktaki çöp ve kuru otları toplayıp, boş alanda ve kabirlerin üzerinde bulunan otları çapaladı. Mezarlığın ve kabirlerin gönüllü olarak bakım ve temizliğini üstlenen kadınlar, ziyarete engel olan taşları da kabir yollarından topladı. Kadınların mezarlıkta yaptıkları temizlik çalışması ise sosyal medya başta olmak üzere nüfusu yaklaşık 2 bin 400 olan ilçede taktirler karşılandı.

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