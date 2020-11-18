Belediye bakımını yapmayınca devreye kadınlar girdi Sosyal medyada üzerinden bir araya gelen 6 kadın mezarlığı baştan aşağı temizledi Mezarlığın bakımını belediye değil bir araya gelen gönüllü kadınlar yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye bakımını yapmayınca devreye kadınlar girdi Sosyal medyada üzerinden bir araya gelen 6 kadın mezarlığı baştan aşağı temizledi Mezarlığın bakımını belediye değil bir araya gelen gönüllü kadınlar yaptı

İHA

Belediye bakımını yapmayınca devreye kadınlar girdi Sosyal medyada üzerinden bir araya gelen 6 kadın mezarlığı baştan aşağı temizledi Mezarlığın bakımını belediye değil bir araya gelen gönüllü kadınlar yaptı

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde belediyenin mezarlığın bakımını yapmaması ve aksatması üzerine sosyal medyadan bir araya gelen 6 kadın mezarlığının bakımını yaptı. Kadınların bu davranışı özellikle sosyal medyada büyük taktir topladı.
Gönüllü olarak mezarlık ve kabirlerdeki kuru otlar ile taşları temizleyen kadınların çalışması takdir topladı. Hacer Çalışkan, Ayşe Erol, Şengül Çelik, Hörü Ünal, Neslihan Cilkaya ve Sultan Aktaş isimli kadınlar ilçede belediye ekiplerinin mezarlığın gerekli bakım çalışmalarını yapmadıklarını ve aksattıklarını görünce gönüllü olarak mezarlığın bakımını yaptılar. Sosyal medya üzerinden bir araya gelen 6 kadın mezarlıktaki çöp ve kuru otları toplayıp, boş alanda ve kabirlerin üzerinde bulunan otları çapaladı. Mezarlığın ve kabirlerin gönüllü olarak bakım ve temizliğini üstlenen kadınlar, ziyarete engel olan taşları da kabir yollarından topladı. Kadınların mezarlıkta yaptıkları temizlik çalışması ise sosyal medya başta olmak üzere nüfusu yaklaşık 2 bin 400 olan ilçede taktirler karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karantinadaki baba zihinsel engelli oğlunu neden bıçakladığı ortaya çıktı Uyurken kemerle yüzüne vuran yüzde 50 zihinsel engelli oğluna baba bakın ne yaptı?
YEREL HABERLER Karantinadaki baba zihinsel engelli oğlunu neden ...
Başkan Zeybek: “Şehit yakınları ve gazilerimizin yaptıkları her türlü hayırlı hizmetin yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Zeybek: “Şehit yakınları ve gazilerimizin ...
Vali sayesinde iş sahibi oldu Vali Gökmen Çiçek, Halk Toplantısında kendisinden iş isteyen vatandaşlardan birini işe yerleştirdi Vefat eden babasının şiirini Vali Çiçek'e hediye etti
YEREL HABERLER Vali sayesinde iş sahibi oldu Vali Gökmen Çiçek, Halk ...
Karantinadaki baba yüzde 50 engelli oğlunu bıçaklayarak kaçtı Korona karantinasındaki aile arasında çıkan kavgada kan aktı
YEREL HABERLER Karantinadaki baba yüzde 50 engelli oğlunu ...
Dekor amacıyla biriktirdiği antikalar ile müze kurdu Emekli öğretmenin açtığı antika müzesi büyük ilgi görüyor Afyonlular en çok antika bıçak, kama ve kılıca ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Dekor amacıyla biriktirdiği antikalar ile müze ...
2020 yılının 9 ayında 3 bin 392 daireye yapı ruhsatı verildi
YEREL HABERLER 2020 yılının 9 ayında 3 bin 392 daireye yapı ruhsatı ...
Kurallara uymayan 63 araç sürücüsüne 88 bin 513 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Kurallara uymayan 63 araç sürücüsüne 88 bin 513 TL ...
İscehisar'da jeotermal kaplıca tesis hizmete açıldı
YEREL HABERLER İscehisar'da jeotermal kaplıca tesis hizmete açıldı
3 belde ve bir köyde uygulanan karantina bu gece sona erecek
YEREL HABERLER 3 belde ve bir köyde uygulanan karantina bu gece sona ...
Bu mutfakta engel olmayacak
YEREL HABERLER Bu mutfakta engel olmayacak
‘Puruşhanda’ beyliği Afyonkarahisar’da mı? Afyonkarahisar’da arkeoloji dünyasına ışık tutacak ve büyük değişiklikler oluşturacak kazı başladı Bolvadin’de arkeoloji dünyasını heyecanlandıracak kazı çalışmaları keşfedilen üç höyükte sürüyor Kazı çalışmalarında Luviler’in tarihi yeniden yazılacak
YEREL HABERLER ‘Puruşhanda’ beyliği Afyonkarahisar’da ...
Sağlık Müdürü Korkmaz, Emirdağ ilçesinde sağlık ünitelerini inceledi
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Korkmaz, Emirdağ ilçesinde sağlık ...
70 yıllık askeri demiryolu hattı yenileniyor
YEREL HABERLER 70 yıllık askeri demiryolu hattı yenileniyor
Meşe ağaçlarının son bahar görüntüsü görsel şölen oluşturdu Dağlarda açan kış çiçekleri kendine hayran bıraktı
YEREL HABERLER Meşe ağaçlarının son bahar görüntüsü görsel şölen ...
Sokak ortasında dehşete düşüren manzara Sabah hayvanlarını yaymak için sokağa çıkan köylüler dehşeti yaşadı 23 yaşındaki genç sokak ortasında tabanca ile kafasından vurulmuş halde bulundu Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor
YEREL HABERLER Sokak ortasında dehşete düşüren manzara Sabah ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X