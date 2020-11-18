Afyonkarahisar\u2019da arazi arac\u0131 ile otomobilin \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu meydana gelen trafik kazas\u0131nda 3 ki\u015fi yaraland\u0131. Kaza, K\u0131z\u0131l\u00f6ren il\u00e7esi giri\u015finde meydana geldi. Edinilen bilgilere g\u00f6re, R\u0131fat D., idaresindeki 03 LA 344 plakal\u0131 arazi arac\u0131 kar\u015f\u0131 y\u00f6nden gelen Mehmet \u0130., y\u00f6netimindeki 20 ACK 724 plakal\u0131 otomobil ile \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. \u00c7arpman\u0131n etkisiyle savrularak kald\u0131r\u0131ma \u00e7\u0131kan otomobil hurdaya d\u00f6nerken, s\u00fcr\u00fcc\u00fc Mehmet \u0130., ve ara\u00e7 i\u00e7erisinde yolcu olarak bulunan Huriye \u0130., Emine \u0130., yaraland\u0131. Yaral\u0131lar ambulans ile Sand\u0131kl\u0131 ve Dinar Devlet Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. Kazan\u0131n ard\u0131ndan jandarma taraf\u0131ndan inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.