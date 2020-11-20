Park Afyon AVM’de tabanca dehşeti Çantadaki silah biranda patladı, 1 kişi vuruldu AVM’ye akrabası ile gelen genç çantadaki silahın patlaması ile bacağından vuruldu

Afyonkarahisar’ın en büyük alışveriş merkezlerinden Park Afyon AVM’de çantadaki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı. Büyük paniğin yaşandığı olayda mağaza çalışanları baygınlık geçirirken, müşteriler ise adeta AVM’den kaçarcasına uzaklaştı.



Olay, Güvenevler Mahallesi'ndeki Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, infaz koruma memuru olarak görev yapan Hikmet G., (49) akrabası olan Basri Y. (20) ile birlikte AVM’ye alışveriş yapmak için geldi. İkili girdiği bir mağazada dolaşırken iddiaya göre, Hikmet G.’nin çantasında bulunan ruhsatlı tabancası bilinmeyen bir sebepten ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi yanında bulunan Basri Y.’ye isabet etti. Kanlar içinde kalan talihsiz adam yere yığıldı. Olayı gören mağaza çalışanları durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Basri Y.’yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde incelemeler yaparak mağazanın ve alışveriş merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını aldı. Olayın ardından Hikmet G., ifadesi alınmak üzere Kocatepe Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

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