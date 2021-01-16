Evi yanan aileye hayırseverler sahip çıktı Ev eski halinden daha güzel oldu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Karayokuş köyünde geçtiğimiz haftalarda evi yanan aileye Bolvadin Kaymakamlığı ve hayırseverler sahip çıktı.

Üç çocuklu Özcan ailesinin eksikler baştan sona giderildi. Bolvadin ilçesinde bir grup hayırsever, evi yanan kadına eşya ile nakdi yardımında bulundu. Kısa sürede, beyaz eşya, mobilya, halı gibi çeşitli ev eşyası ile bir miktar nakdi yardımı toplayan hayırseverler, köye giderek evi yanan aileye teslim edildi.

Bolvadin Kaymakamlığı ve çok sayıda hayırseverin kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Hediye Özcan (44), “Yangında evim kül oldu eş dost kaymakamlık yardım etti. Allah razı olsun, herkesten devletimizden Allah razı olsun zeval vermesin yardım ettiler. Evim düzeldi, mobilya ve eşyaları herkes yardım etti. Ustalar çizdiler yaptılar ettiler hepsinden Allah razı olsun herkese, devletimize insanlarımıza Allah hepsinden razı olsun Allah herkes yardım etsin inşallah” dedi.

Yangın sonucu evlerinin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen aile fertlerinden Baki Özcan, “Evimiz komple yenilendi kaymakamlıktan Allah razı olsun yardımcı oldu, yangın sonucu evimiz kullanılamaz hale geldi, evimizin tadilatı malzemeleri evimizin eşyaları mobilyasını halısı televizyonu beyaz eşyası hayırseverlerin yardımıyla alındı Allah razı olsun evimiz eski halinden de güzel oldu” dedi.

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